Man probeerde uitbaatster toiletten te verkrachten op zeedijk: politie en parket zoeken getuigen

De politie en het parket zijn op zoek naar een nog onbekende man die op 28 augustus 2022 de uitbaatster van de openbare toiletten aan de zeedijk in Middelkerke heeft trachten te verkrachten. Hij is te zien op camerabeelden, maar kon nog niet geïdentificeerd worden.

De aanranding gebeurde op zondag 28 augustus 2022 rond 17.06 uur. De verdachte lokte de uitbaatster van de openbare toiletten aan de zeedijk, aan de Paul de Smet de Naeyerstraat in Middelkerke, toen een van de wc-hokjes in. Hij greep haar vast en eiste in gebrekkig Engels dat ze hem oraal zou bevredigen, aldus de politie. De vrouw slaagde erin zich te verweren en weg te lopen, maar liep daarbij wel wat kneuzingen op. De verdachte wandelde na de feiten met een vriend in de richting van de Paul de Smet de Naeyerstraat.

Aan de hand van de bewakingsbeelden hopen politie en parket te achterhalen wie de man is. Hij was die dag met twee andere mannen aanwezig, zo blijkt. “Op de beelden is te zien hoe hij rond 15.55 uur voor de eerste maal naar de openbare toiletten ging en even later terugkwam”, aldus de politie. “Om 16.20 uur ging hij voor een tweede keer en rond 16.40 uur nog eens. Dit is het moment waarop hij toesloeg en het slachtoffer trachtte te verkrachten. Even later stapte hij het toilet weer buiten, alsof er niets was gebeurd.”

Het gaat om een man tussen de 30 en 35 jaar oud en ongeveer 1,75 meter groot is. “Hij heeft een bruin/getaande huidskleur en is normaal gebouwd. Hij heeft kort geschoren donker haar. In zijn linkeroor had hij een opvallende oorbel met een kruis. Hij droeg een zwarte T-shirt, een zwarte short en badslippers. De tweede man heeft eveneens kort donker haar en een kort geschoren baard. Hij droeg een zwarte pet, een zwarte T-shirt, een bleke korte broek en zwarte schoenen. Hij had een witte plastic zak bij zich en was voortdurend bezig op zijn gsm. De derde man droeg wellicht een blauwe, korte broek en een zwarte T-shirt met print.”

Wie de verdachte en/of de andere mannen herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800-30.300.

© Federale politie