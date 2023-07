Ze droomde ervan haar land te verdedigen, maar werd misbruikt door haar medesoldaten

In Japan is ophef ontstaan na de getuigenis van een voormalige soldate over seksueel misbruik en intimidatie binnen het leger.

Rina Gonoi sloot zich in april 2020 bij de Japanse Zelfverdedigingstroepen aan om zich voor te bereiden op een deelname aan de Olympische Spelen als judoka. In juni 2022 verliet de vrouw de strijdkrachten, nadat ze tijdens haar opleiding gedurende meer dan een jaar lang seksueel misbruikt werd.

Een onderzoek na een eerste klacht werd stopgezet wegens gebrek aan bewijs. Daarop trok de vrouw met haar getuigenis naar Japanse media, maar haar verhaal werd niet opgepikt. Dat gebeurde pas nadat ze dit deelde op sociale media. Beschuldigingen over seksuele aanranding worden zelden openbaar gemaakt in Japan. Bovendien durven zeer weinig slachtoffers van verkrachting een klacht in te dienen, ook al bracht de #MeToo-beweging één en ander in beweging in het land.

“Ik sprak me uit om andere slachtoffers van seksueel misbruik te helpen en te voorkomen dat anderen dit moeten meemaken”, laat Gonoi weten. Ze klaagt de toxische sfeer en seksuele intimidatie in het door mannen gedomineerde leger aan en wil dat de daders hun fouten toegeven en excuses aanbieden. “Het leger probeerde te verdoezelen wat ik had meegemaakt.”

Verdriet, frustratie en woede

Het onderzoek werd heropend en daaruit bleek dat de vrouw in 2020 en 2021 dagelijks fysieke en verbale seksuele intimidatie had ondergaan. Daarop bood het Japanse ministerie van Defensie verontschuldigingen aan. “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan mevrouw Gonoi, die al een lange tijd lijdt, het spijt me”, verklaarde stafchef Yoshihide Yoshida. Ook beschuldigden boden hun excuses aan. Volgens de Japanse omroep NHK werden vijf militairen oneervol ontslagen, terwijl vier anderen in december 2022 werden gestraft.

Het slachtoffer nam hier geen genoegen mee, ze trekt de oprechtheid van hun verontschuldigingen in twijfel, en spande begin dit jaar rechtszaken tegen de daders en de Japanse overheid. Verschillende verdachten worden daarbij beschuldigd van aanranding. Na een hoorzitting verklaarde Gonoi gevoelens van “verdriet, frustratie en woede” te ervaren.

“In het leger is het voor slachtoffers van intimidatie niet evident om zich uit te spreken”, citeert CNN de Japanse socioloog Fumika Sato. “Alleen sterke persoonlijkheden worden geschikt geacht om in een dergelijke organisatie aan de slag te gaan.” Volgens de socioloog reageerde het ministerie van Defensie zoals het dat eerder al deed, namelijk “door de kant van de daders te kiezen en slachtoffers te isoleren”. “Maar door de verontwaardiging bij de publieke opinie realiseerde de legertop dat de reputatie van het leger zelf op het spel kwam te staan. “

De Japanse premier Fumio Kishida liet weten dat de regering en het leger vastbesloten zijn om alle vormen van intimidatie uit te bannen. “Dergelijk gedrag mag in geen enkele organisatie getolereerd worden”, verklaarde hij.