Belgische delegatie trekt ondanks uitstekend voorjaar met twijfels naar WK zwemmen in Japan

Begin juli gaf de Belgische Zwemfederatie aan dat de Fransman vanwege familiale redenen al na een jaar afstand nam van zijn functie als hoofdcoach. De daaropvolgende dagen bleek er echter meer aan de hand. De erg zware trainingen van Vergnoux en zijn harde omgang met toptalenten als Roos Vanotterdijk zorgde voor een moeilijke werksfeer. De hoofdcoach reist nog mee naar Japan, maar zal er niet met alle atleten samenwerken.

Nochtans was het voorjaar hoopgevend voor het Belgische zwemmen. Toptalenten Roos Vanotterdijk (100m rugslag), Valentine Dumont (200m vrije slag) en Lucas Henveaux (400m vrije slag) verzekerden zich al van hun ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. Dumont en Henveaux trainen in respectievelijk Spanje en de Verenigde Staten. De Belgische zwemdelegatie is in Parijs zo al zeker groter dan op de Spelen in Tokio in 2021, toen enkel de intussen gestopte zwemmers Fanny Lecluyse en Louis Croenen aantraden.

Roos Vanotterdijk. — © BELGA

Een nieuwe generatie zwemmers klokte in het voorjaar twintig Belgische record. Vanotterdijk, Henveaux en Dumont deden hun duit in het zakje - Vanotterdijk pakte er op de Open Vlaamse Kampioenschappen in Antwerpen in februari in een weekend al negen - maar ook Stan Franckx, Alisée Pisane, Florine Gaspard en Noah De Schryver klokten nationale besttijden. Zij zijn ook allen aanwezig in Fukuoka.

Het WK zwemmen in groot bad vindt plaats van 23 tot 30 juli. Voordien komt het gemengd duo Renaud Barral en Lisa Ingenito in actie in het synchroonzwemmen. Logan Vanhuys werkt de 5 km en 10 km in open water af.