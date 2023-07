Geen verrassingen bij Oranje: Dylan van Baarle en Mathieu ven der Poel speerpunten Nederlandse WK-selectie

Mathieu van der Poel en Nederlands kampioen Dylan van Baarle zijn de twee grote blikvangers in de Nederlandse mannenselectie voor het WK wielrennen, dat van 5 tot en met 13 augustus in het Schotse Glasgow verreden worden. Bij de vrouwen gaat Demi Vollering als kopvrouw van start, terwijl Lorena Wiebes een beschermde status heeft.

“De wegwedstrijd wordt verreden op een snel parcours, dat aan een klassieker doet denken. Met Mathieu hebben we een afmaker in huis, die op dit WK-traject perfect uit de voeten moet kunnen. Ook Dylan bewees al vaker ook goed te renderen op een rondje als deze. We hopen deze twee renners tot diep in de finale te krijgen en dan voor de winst mee te kunnen strijden”, licht bondscoach Koos Moerenhout toe.

Selectie

Naast Van der Poel en Van Baarle selecteerde Moerenhout ook Mick van Dijke, Pascal Eenkhoorn, Daan Hoole, Olav Kooij, Jan Maas en Oscar Riesebeek voor de wegwedstrijd. Bij de tijdrit komt naast Hoole ook Jos van Emden in actie.

Bij de vrouwen maken naast Vollering en Wiebes ook Loes Adegeest, Shirin van Anrooij, Mischa Bredewold, Riejanne Markus, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos deel uit van de ploeg voor de wegwedstrijd. Markus en Vollering zijn aangewezen voor de tijdrit, terwijl bij de mixed relay de ploeg gevormd wordt door Van Dijke, Van Emden en Hoole (mannen), en Adegeest, Van Anrooij en Wiebes (vrouwen).