Bestuurder die te hard en asociaal door Waterschei reed, moet auto afgeven

Genk

In de Stalenstraat in Waterschei heeft de politie vrijdagavond een auto in beslag genomen. De bestuurder reed te snel en te gevaarlijk. Met zijn asociaal rijgedrag vormde hij een acuut gevaar voor andere weggebruikers. Daar boven op zorgde ook voor geluidsoverlast door zijn uitlaat meerdere malen onnodig te laten knallen.

Een patrouille van de politie CARMA kon de auto aan de kant zetten en ging over tot de onmiddellijke bestuurlijke inbeslagname van het voertuig. De bestuurder zal gehoord worden door burgemeester Wim Dries. Politie CARMA stelde de nodige PV’s op.

De lokale politie heeft in haar dagelijkse werking en tijdens haar verkeers- en overlastactie extra aandacht voor deze vorm van overlast. Samen met de stad Genk werd een handhavingskader opgesteld om doortastend te kunnen optreden tegen overlast veroorzaakt door racende auto’s die een gevaar vormen voor zichzelf en anderen.