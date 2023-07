Zou jij volmondig ja zeggen? Crocs brengt verlovingsring uit

Crocs voor aan onze voeten kent (en verafschuwt een deel van) de wereld al een hele tijd, maar nu brengt het merk ook een verlovingsring uit. Niet voor aan je vinger weliswaar: toekomstige bruidjes kunnen het sieraad ter waarde van 2.000 euro in de gaten van hun instappers prikken.

Britse juweliers uit Sheffield kwamen op het idee een verlovingsring te ontwerpen voor aan je voeten. Je pint de ring meer bepaald aan je schoenen, want met een ring rond je teen is het behoorlijk lastig lopen, in gelijk welk schoeisel.

Ze gingen aan de slag met halve ringen, versierd met groene saffieren en in het laboratorium gekweekte diamanten. De uiteinden van de ring lenen zich perfect om te fixeren in de gaatjes op de wreef van Crocs. Je kan de ring ook laten maken op bestelling en voor andere edelstenen of -metalen kiezen. Kostprijs? 1.790 pond, omgerekend 2.100 euro.

Bang om de verlovingsring te verliezen? Geen paniek: het sieraad kan met minuscule schroefjes worden vastgemaakt. De platte achterkant voorkomt wrijving met de voet. Dan komt het erop aan je Crocs niet te vergeten op het strand… Voor zij die plannen op één knie te gaan met deze ring in de aanbieding: houd er rekening mee dat de juweliers zes tot acht weken nodig hebben om het juweel te maken.