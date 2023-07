Europees Hof geeft Caster Semenya gelijk in omstreden testosteronregel (maar of ze naar Olympische Spelen mag, is nog niet zeker)

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya dinsdag in het gelijk gesteld in de procedure die was ingeleid tegen de omstreden testosteronregel, die haar verhindert deel te nemen aan bepaalde wedstrijden. Volgens het Hof is de 32-jarige atlete slachtoffer van discriminatie. Vier leden van de zevenkoppige jury gaven Semenya gelijk.

De Internationale atletiekfederatie (World Athletics) voerde in april 2018 een maximale testosteronwaarde in voor atletes die van nature een te hoog testosterongehalte hebben. De beperking geldt voor de afstanden van 400 meter tot en met Engelse mijl (1609 meter), omdat de atletes in die disciplines door de spierversterkende werking van het testosteronhormoon onevenredig voordeel zouden hebben.

Semenya, goed voor twee olympische en drie wereldtitels op de 800 meter, behoort tot enkele atletes met een van nature hoog testosterongehalte. De kwestie omtrent de zogeheten intersekse atleten begon in 2009, toen de achttienjarige Semenya vanuit het niets wereldkampioene op de 800 meter werd.

Ze heeft altijd geweigerd de testosteronremmers te slikken die haar waardes naar beneden halen, waardoor ze wel weer op haar favoriete afstand zou kunnen uitkomen. De Zuid-Afrikaanse verloor totnogtoe alle rechtszaken die ze had aangespannen om de regel ongedaan te krijgen. Ze vond geen gehoor bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) en evenmin bij het hooggerechtshof in Zwitserland. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was de volgende stap.

Spelen 2024?

Of Semenya naar de Spelen van Parijs 2024 mag gaan, is nog niet zeker. “We zijn ervan overtuigd dat onze reglementen noodzakelijk zijn om faire competitie bij de vrouwen te garanderen”, reageert World Athletics. “Deze zaak is gericht tegen de Zwitserse staat en niet zozeer tegen World Athletics. We zullen verdere stappen bekijken, en de Zwitserse staat aanmoedigen om beroep aan te tekenen en zo tot een uiteindelijke beslissing te komen. Intussen blijven de huidige reglementen ongewijzigd.”

Semenya is intussen 32 jaar, maar ze voerde de lange juridische strijd niet alleen voor zichzelf maar ook voor andere atletes die in dezelfde situatie verkeren.