Lensy Debboudt gaat de strijd aan met de wereldtop: “Met een figurantenrol zijn we niet tevreden”

De Baloise Ladies Tour is voor vele toppers de ideale voorbereiding naar de Tour de France toe, die een week later van start gaat. De organisatoren zorgden voor een gevarieerd programma met voor elk wat wils. Woensdagavond wordt er op de Zeelandse kustboulevard in Vlissingen geknokt voor een scherpe tijd in de proloog over 2,6km. In 2017 was Vlissingen al eens eerder het strijdtoneel van de proloog. Een dag later trekt men naar Zwevegem, sinds jaar en dag organisator van de Grote Prijs Marcel Kint, maar nu proeft men met een knipoog van het vrouwenwielrennen. Olsene verhuist van donderdag naar vrijdag. In die rit zit een vleugje Vlaamse Ardennen verstopt. Zaterdag wordt er een kustrit afgewerkt tussen Breskens en Knokke-Heist. Later op de avond wordt er nog een tijdrit gereden. De apotheose is net als vorig jaar voorbehouden voor wielerstad Deinze, waar Vive le vélo thuis is. Geert Stevens is wat blij dat er ook nu clubploegen aan de start staan. “In dit soort wedstrijden kunnen die rensters grenzen verleggen. Dat opboksen tegen de wereldtop niet evident is, begrijpen we, maar het is mooi dat het kan”, zegt Stevens. (Lees verder onder de foto)

© Geert Tresignie (GTG)

Om privéredenen was Lensy Debboudt (Keukens Redant Cycling Team) er vorig jaar niet bij. “Ik heb de laatste tijd nogal wat klappen moeten verwerken”, zegt Debboudt met trillende stem. “Mijn fiets is mijn uitlaatklep. Op de fiets focus ik op de koers en kan ik even de miserie vergeten. Naar deze rittenkoers heb ik toegewerkt. Het blijft een ongelijke strijd, maar we gaan ons uiterste best doen om een goed figuur te slaan. Als postbode in Merelbeke, met een ronde in Balegem, moet ik elke dag om drie uur opstaan. Er zullen er weinig in het peloton eenzelfde verhaal opdissen. In de tijdrit in Vlissingen willen we zo goed mogelijk scoren omdat dit belangrijk is voor de volgorde van de volgwagens. Dag na dag keer ik terug naar huis. Ik moet zelf mijn fiets kuisen en alles klaarmaken voor wat volgt. Gelukkig heb ik veel hulp van mijn familie.”

Minder snel, maar nog niet traag

Lensy Debboudt liep in Massemen de provinciale titel mis. “Ik eindigde vijfde, maar was wel de eerste Belgische. De titel ging naar de Finse Laura Vainionpää, die net voor mij eindigde, en in Wetteren woont. Raar, maar het kan – dat wisten we vooraf. Winnen lukt steeds moeilijker. Met de jaren heb ik wat aan snelheid ingeboet, maar traag ben ik nog altijd niet. Van de BLT bewaar ik goede herinneringen. Twee jaar geleden reed ik in de rit in Olsene in de aanval. Met ploegmakker Georgie Howe vingen we voor onze ploeg vorig jaar de nodige publiciteit en daar is het ons nu ook om te doen”, voegt de gemotiveerde Debboudt er nog aan toe.