Absolutely Free Festival zamelde al 240.000 batterijen in: “Dit jaar gaan we voor record”

Joy Orbison, Omar Souleyman, The Notwist, Eefje De Visser… U kon ze allemaal live aan het werk zien op het Absolutely Free Festival in Genk in ruil voor drie oude batterijen. Dit jaar wil het festival stunten door nog veel meer batterijen in te zamelen.

We herinneren ons nog goed toen AFF aankondigde dat het als entree drie oude batterijen vroeg: een originele manier om het festival gratis aan te bieden en tegelijkertijd een helpende hand te verlenen in het verzamelen van klein gevaarlijk afval. De samenwerking met Bebat, de organisatie die instaat voor de inzameling van lege batterijen, is deze zomer aan zijn tiende jaar toe. Ze hebben hun samenwerking eens omgezet in cijfers.

Negen jaar inzamelen leverde 240.000 lege batterijen op. Zo kon 1.281 kg ijzer, 155 kg nikkel, 1.153 kg mangaan, 25 kg kobalt, 848 kg zink en 410 kg lood een nieuwe toepassing krijgen. Bebat becijferde dat je daarmee 4.602 gsm-batterijen, 614 laptopbatterijen, 678 gieters, 11.337 stuks bestek en 561 brilmonturen kan maken.

© Bebat

De tiende editie van de samenwerking tussen Bebat en AFF willen beide partners extra in de verf zetten. “We willen voor een record gaan dit jaar”, zegt Lennart Janssen van AFF. “In plaats van drie batterijen als toegangsgeld, willen we iedereen vragen om zo veel mogelijk lege batterijen mee te nemen naar het festival. Zo steun je de recyclegedachte en geef je AFF ingrediënten om in de toekomst nog meer muziekinitiatieven te nemen.” En u komt weer gratis binnen natuurlijk.

© Bebat

AFF vindt dit jaar plaats op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus aan C-mine Genk met op de affiche onder anderen Beak, Protomartyr, King Hannah en Gaye Su Akyol.

absolutelyfree.be