Geluk in het spel én de liefde: Karel en Eefje leerden elkaar kennen tussen de bordspellen

Elke 14 dagen op donderdag komt Spellenclub Catan samen in Ham. “Genoemd naar De kolonisten van Catan, maar laat dat nu net het spel zijn dat we niet meer spelen”, lacht Eefje Houtmeyers (40) uit Ham. De leerkracht lager onderwijs in De Zevensprong is al sinds de oprichting lid van de spellenclub. “Die werd in 2007 gesticht door Frans Hoes en Gerda Gielis, destijds twee collega’s op school. Daar speelden we wel eens een bordspel als er bijvoorbeeld sportklassen waren of als we afspraken buiten de school. Als we daar nu eens een gewoonte van maakten, opperde Frans toen.”

Zestien jaar later is de club nog altijd springlevend. “Gemiddeld zijn we met twaalf mensen per sessie”, vertelt Eefje. “Dan komen er een hoop spellen op tafel en wordt in overleg beslist welke spellen gespeeld worden, verdeeld over enkele tafels.” Wie dolgraag Monopoly of Mens Erger Je Niet speelt, zal niet meteen aan zijn of haar trekken komen in Ham. “Nee, we spelen bordspellen waarbij je meer dan alleen het geluk van een dobbelsteen nodig hebt. Vaak zijn het strategische spellen zoals Azul, Ramen, Orleans en Great Western Trail.”

© rr

LEES OOK. Eén like brengt Kristel en Marc samen en plots hebben ze zes hondjes

Ardennen

Twee kleine kinderen hielden Eefje wel enkele jaren uit de club. “Ik had er met mijn gezin gewoon geen tijd meer voor”, vertelt de Hamse. “Maar zo’n zeven jaar geleden ben ik wel teruggegaan naar de club. Na een scheiding had ik nood aan sociale contacten.”

In een spellenclub is het steeds een komen en gaan van spelers. Ook toen Eefje terugkeerde, zaten er enkele nieuwe gezichten aan de tafels. Onder hen ook Peltenaar Karel Quanten, die toen vanuit zijn toenmalige woonplaats Maaseik elke 14 dagen naar Ham kwam. Het klikte al snel tussen de twee, vooral toen de spellenclub op weekend naar de Ardennen trok.

“Tijdens zo’n spellenweekend wordt er ook fanatiek gespeeld, dat is geen gewone uitstap”, vertelt Eefje. “Na het ontbijt worden de spellen meteen bovengehaald en wordt er de hele dag gespeeld. Een spel duurt ongeveer 2 uur of langer. Ik kan dat niet de hele dag, dus ging ik soms wandelen, naar de bakker ofzo, en dan ging Karel mee. Zo raakten we echt aan de praat en ontdekten we dat onze karakters goed bij elkaar passen. Na het weekendje Ardennen volgden uitjes naar het restaurant, het theater en de opera en is de liefde stilaan gegroeid.”

Zo’n drie weken geleden stapten Karel en Eefje in het huwelijksbootje. — © sb

Dochtertje

In de spellenclub hielden Eefje en Karel aanvankelijk wel verborgen dat ze een koppeltje waren geworden. Toen ze hun kaarten toch op tafel gooiden, reageerde iedereen enthousiast. “Dan werden we tijdens spelletjes wel eens geplaagd dat Karel mij liet winnen - nooit gebeurd hoor.(lacht) Maar er wordt vooral ernstig gespeeld, dus dat viel wel mee.”

Met de komst van hun dochtertje Flo drie jaar geleden is de spellenclub weer wat naar de achtergrond verdwenen, vooral voor Eefje dan. “Karel is meer dan mij een bordspellenliefhebber, hij speelt nog regelmatig. Hij kan de spellen ook altijd goed uitleggen, kent alle spelregels uit zijn hoofd. Als ik soms een zet doe die niet zo goed is, zal hij misschien wel eens zeggen: mmm dat zou ik nu niet gedaan hebben. Maar we kunnen allebei goed tegen ons verlies, dus een echtelijke ruzie zal er niet van komen aan de speltafel.” (lacht)

Ondanks het wat ouderwetse imago, zijn bordspellen toch nog populair. “Toen Karel aan zijn vrienden vertelde dat hij bij een spellenclub zat, zeiden die: daar gaat ’m ze ook niet tegenkomen. Maar we merken toch dat er nu meer en meer vrienden mee bezig zijn, dat het wel nog leeft.” (js)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken