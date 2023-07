Olivier Deschacht en ex-Miss België-finaliste Bo Praet uit elkaar

Het nieuws is door de ex-Anderlecht-verdediger zelf bevestigd aan Dag Allemaal. “We zijn al drie weken uit elkaar”, zei hij aan het weekblad.

Model Bo Praet was de eerste vriendin met wie Deschacht openlijk naar buitenkwam, sinds zijn scheiding. Het was Bo Praet die als eerste de relatie bevestigde. De twee waren sinds maart vaak samen te zien op feestjes en gingen op romantische uitstap naar Parijs en postten daar foto’s van op sociale media. Er was ook een reisje naar Marbella samen met de vrienden van Olivier.

Voormalig profvoetballer Olivier Deschacht was eerder samen met Annelien Coorevits, die in 2006 het kroontje van Miss België binnenhaalde. Met haar heeft hij twee kinderen, maar in de zomer van 2019 besliste het stel om na dertien jaar een punt te zetten achter hun relatie. In september zei Deschacht in Dag Allemaal dat hij nog niet helemaal over de breuk heen was: “Ik ben weer buiten aan het komen, maar ik heb, twee jaar later, nog niemand ontmoet bij wie ik me even goed voel. Niemand haalt 10 op 10 zoals zij.”

Nu is er dus ook een einde gekomen aan de relatie met het model uit Laarne. “Ik praat er liever nog niet over, het is een beetje te pijnlijk”, zegt hij aan Dag Allemaal.