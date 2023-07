Ruim 1.200 wietplanten en nog eens 150 stekjes opgeruimd in huis in Lanklaar

In het huis op Rachels in Lanklaar waar maandag een wietplantage werd opgedoekt, stonden in verschillende ruimtes 1.280 planten en nog eens 150 stekjes. De politie CARMA kwam de plantage op het spoor door een onderzoek naar teelt van drugs in Kinrooi.

Maandag viel de politie CARMA binnen in het huis in Lanklaar. Dit in het kader van een lopend onderzoek naar teelt van drugs in Kinrooi. In de woning in Dilsen-Stokkem trof de lokale recherche van de politiezone CARMA een professioneel opgestelde cannabisplantage aan met twee kweekruimtes, technische ruimte, droogruimte en stekkenruimte. In deze ruimtes werden er in totaal 1.280 planten en 150 stekjes gevonden. Om de installatie van elektriciteit en water te voorzien waren er illegale aftakkingen gemaakt. De nutsmaatschappij kwam ter plaatse om de aftakkingen te ontkoppelen.

LEES MEER. Politie ontdekt cannabisplantage op zolder in huis in Lanklaar.

Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit. De installaties werden ontmanteld en vernietigd door de Civiele Bescherming. De politie CARMA voert het verdere onderzoek. Of er verdachten zijn gearresteerd, is niet bekendgemaakt.