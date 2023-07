Man krijgt plots extreem hoge waterrekening in brievenbus: “Beseffen jullie wel hoe veel water 83 miljoen liter is?”

234.155,741 dollar. Dat bedrag stond op de rekening die een Amerikaanse man van zijn watermaatschappij had gekregen. “Dat is 83 miljoen liter water”, klinkt het in een video die hij maakte over het extreem hoge bedrag. “Weten jullie wel hoe veel dat is? Iemand zou de overstroming toch al opgemerkt hebben.”

De Amerikaan verklaarde in de video die al miljoenen keren werd bekeken dat hij “geen cent” zou betalen, maar intussen liet de watermaatschappij al weten dat het om “een foutje” gaat en werd het bedrag gecorrigeerd naar 44,79 dollar, het normale bedrag. “Ik wist het wel dat het een fout was, maar het kwaad is al geschied”, klinkt het lachend op Tiktok. “Iedereen tagt me nu in video’s van overstromingen of van droogte, alsof ik er iets mee te maken heb!”