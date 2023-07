Nieuwerkerken start met steunactie voor gezin dat door brand getroffen werd

Het voorbije weekend kwamen heel wat sympathisanten samen in het sociaal huis in Nieuwerkerken om na te denken over een steunactie. Gezamenlijk werd beslist om de lopende crowdfunding verder te ondersteunen. “Als gemeente willen we een coördinerende rol spelen en zorgen dat de verkregen middelen op de juiste manier worden verzameld en besteed. Als er achteraf nood is aan meubels, kleding of andere zaken zullen wij dit ten gepaste tijden laten weten”, zegt burgemeester Dries Deferm.

Deze crowdfunding is initieel opgestart door Ruben Grauls om zo de getroffen de familie Vandeweyer maximaal te ondersteunen. De familie is intussen opgevangen in een noodwoning. “Laat ons als Nieuwerkerkenaren ons warme hart tonen voor deze sympathieke mensen en hen steunen met een donatie”, zegt Danny Vanleeuw. Ook de plaatselijke handelaars werken mee aan deze steunactie. Hier kan je ook de nodige stortingen doen en/of geld cash achterlaten.

Steunen kan via https://steunactie.be/actie/woningbrand-familie-vandeweyer-nieuwerkerken/-22473