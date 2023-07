VIDEO. Toumani Camara blijft zich tonen in NBA Summer League, en dat levert nu ook zege op van Phoenix Suns

Na een overtuigend debuut in de verloren wedstrijd tegen Milwaukee, heeft Toumani Camara maandag in Las Vegas met Phoenix Suns met 73-70 gewonnen van Miami Heat in de Summer League van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

In 32 minuten was de 23-jarige Brusselaar goed voor elf punten, drie rebounds en evenveel assists. Zaterdag was hij met twintig punten (en acht rebounds) topschutter van zijn team tegen Milwaukee. Dinsdag staan ze tegenover New Orleans Pelicans.

Camara werd op 22 juni als 52e door Phoenix gekozen in de NBA Draft. Vorige week dinsdag ondertekende hij een contract voor vier jaar bij het NBA-team, maar enkel zijn plaats bij de ploeg in het seizoen 2023-2024 is gegarandeerd. De drie volgende jaren zijn optioneel. Hij wordt na Didier Mbenga de tweede Belg ooit in de NBA. Mbenga werd met de LA Lakers kampioen in 2009 en 2010, maar werd nooit gedraft.

De Summer League is een voorbereidingstoernooi waarin teams nieuwe spelers kunnen testen. De competitie begon vrijdag en loopt tot 17 juli.