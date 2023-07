Barbie, but make it fancy: actrice Margot Robbie verschijnt als haar personage op de rode loper

Is het Margot Robbie (33) of toch Barbie die tot leven komt? Wanneer de actrice op de rode loper verschijnt ter promotie van de film ‘Barbie’, die volgende week verschijnt, is het zoeken naar de zeven verschillen. Samen met haar stylist Andrew Mukamal zoekt ze telkens een iconische outfit van een groot modehuis, die zo uit de kleerkast van de populaire pop komt. Tot groot jolijt van de fans.

Barbie Pink & Fabulous uit 2015

Stylist Mukamal dook voor een eerste fotomoment in de kleerkast van een Barbie uit 2015: de Pink & Fabulous-pop met een roze jurk met witte bollen. Margot Robbie kreeg een gelijkaardig exemplaar, zij het met een gekruiste neklijn, van het merk Valentino. En een geel handtasje dat bijna identiek is aan dat van Barbie.

De allereerste Barbie uit 1959

In haar thuisland Australië ging Barbie … excuseer, Margot Robbie, voor een klassieker: de outfit van de allereerste pop. In Sydney droeg ze een zwart-wit gestreepte aansluitende jurk van Herve Leger, wat sterk lijkt op het badpak van ‘The Original Barbie’. Inclusief de witte cat-eye zonnebril.

Day to night-Barbie uit 1985

In Zuid-Korea verscheen de actrice in een kauwgomroze mantelpakje van Versace, met witte kraag en knopen. Plus een hoed, bezet met roze lint met witte stippen, en een roze sjaal. Het zogenaamde ‘dag’-kostuum. Het is dat de actrice haar armen wel goed kan plooien, anders was het verschil tussen Barbie en Robbie niet op te merken.

Ze verscheen ook in de ‘nacht’-outfit, met een jurk met een glitterend bovenstukje en een rok van tule. Volledig in het roze, van het modehuis Versace.

Sparkling Pink Barbie uit 1964

Ze bleef een tijdje in Zuid-Korea, dus een derde outfit diende zich aan. Uit de jaren zestig haalde ze de Sparkling Pink Barbie. Ze kopieerde het roze pakje, bezet met diamantjes, maar het ziet er wat moderner en sexier uit in de versie van Moschino.

Totally Hair Barbie uit 1992

Tijdens de jaren negentig had Barbie ‘wafeltjeshaar’. Robbies haar werd in een modernere vorm van ‘wafelkrullen’ gezet in Mexico. Het kleurrijke jurkje is zo goed als identiek en komt uit de stal van Pucci, afgewerkt met een handtas en opvallende oorringen van Chanel.

Earring Magic Barbie uit 1992

In diezelfde tour in Mexico was Robbie ook opgedoken in een knalroze jurk van Balmain, die aan de outfit van de Earring Magic Barbie uit 1992 doet denken. Zelfs haar riem was een exacte kopie, net als de grote sterhangers aan haar oor.

Solo in the Spotlight Barbie uit 1960

Een klassieker die ze in haar kleerkast hield tot de grote première in Hollywood op 9 juli: de look van de Solo in the Spotlight Barbie uit 1960. De zwarte jurk, die fonkelde van de diamantjes, was van Schiaparelli. Ze had zelfs de tule roze zakdoek bij, en een diamanten halsketting. Het was de eerste keer dat ze niet in het roze op de rode loper verscheen.

