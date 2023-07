Vandaag op Wimbledon: Belgische dubbelmannen en -vrouwen, en ook Kim Clijsters en Xavier Malisse (maar dan bij de ‘veteranen’)

Dag negen op Wimbledon. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u niet mag missen.

Deze Belgen komen in actie

Kirsten Flipkens’ fraaie profcarrière eindigde maandag met het dubbelspel, maar er zijn nog heel wat Belgen actief in het dubbelspel. Sander Gillé en Joran Vliegen moeten vandaag alweer aan de bak. Als ze voor het eerst de kwartfinale van Wimbledon willen bereiken, moeten ze voorbij de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow. Vliegen moet nadien ook nog het dubbel gemengd afwerken.

Elise Mertens en Storm Hunter spelen hun derde ronde tegen het Tsjechische duo Miriam Kolodziejova/Marketa Vondrousova. Greet Minnen en Anna Bondar nemen het op tegen Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo.

En ook Kim Clijsters en Xavier Malisse spelen vandaag op Wimbledon, op het Legend’s-circuit. Clijsters dubbelt met Marina Hingis, Malisse met Marcos Baghdatis.

Anna Bondar en Greet Minnen. — © BELGA

Deze partij(en) mag u niet missen

Novak Djokovic mag voor de derde dag op rij zijn rackets bovenhalen. Hij had redelijk wat last met de Pool Hubert Hurkacz in zijn vorige wedstrijd, vandaag krijgt hij een zo mogelijk nog taaiere brok voorgeschoteld: de Rus Andrej Roeblev. Voorafgaand spelen Iga Swiatek en Elina Svitolina op het centercourt.

Andrej Roeblev. — © AFP

Nog iets wat u moet weten

Net zoals de voorbije weken op de toptoernooien gaat de koude oorlog tussen enerzijds Wit-Russische en Russische en anderzijds Oekraïense tennissters voort. Ook op Wimbledon weigeren ze elkaar de hand te geven na de Russische invasie in Oekraïne. De vrouwentennisfederatie WTA communiceerde voor het eerst over het thema. “De WTA respecteert de beslissing van Oekraïense atletes die geen hand willen geven na een match. Dit is hun persoonlijke beslissing.”