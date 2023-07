Foute materialen geleverd: voetpad aan Marktplein pas na bouwverlof aangelegd

De herinrichting van het Marktplein in het Neerpeltse centrum loopt niet helemaal zoals was gepland. “Oorspronkelijk was voorzien dat bij het begin van het bouwverlof een voetpad van een tweetal meter tegen de gevels in de Marktpleinstraat zou gerealiseerd zijn”, stelt de gemeente. “Door een foute levering van materialen kan de aannemer niet verder en zal de aanleg van de voetpaden pas kunnen starten na het bouwverlof, dus vanaf dinsdag 8 augustus.”

Tijdelijk

Als tijdelijke oplossing werden er wel kunststofmatten gelegd rond de werf op het Marktplein. “Zo kunnen bewoners, bezoekers en handelaars wel comfortabel op hun bestemming geraken.”