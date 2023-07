IN BEELD. Camp Nou wordt gesloopt: renovatie mythisch stadion van FC Barcelona in volle gang

De renovatie van Camp Nou is sinds 1 juni in volle gang, recente beelden van hoe de mythische voetbaltempel van FC Barcelona wordt gesloopt zal bij heel wat voetbalfans pijn doen aan de ogen.

De Spaanse club zou in totaal 1,45 miljard euro investeren in de vernieuwing van Camp Nou en hoopt om binnen een tweetal jaar klaar te zijn. In afwachting van de renovatie zal Barça zijn thuismatchen in het veel kleinere Lluís-Companys stadion afwerken.

