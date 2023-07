Sander Gillé en Joran Vliegen bereiken derde ronde dubbelspel Wimbledon: “We spelen met veel vertrouwen”

Sander Gillé (ATP 23 in dubbelspel) en Joran Vliegen (ATP 25) zijn tevreden na hun kwalificatie voor de achtste finales van het dubbeltoernooi op Wimbledon. De Limburgers, twaalfde reekshoofd, haalden het maandag in twee sets van de Monegask Romain Arneodo en de Oostenrijker Sam Weissborn: 7-6 (7/5) en 6-4.

“We hebben een zeer goede wedstrijd gespeeld”, zei Vliegen na de overwinning. “De omstandigheden waren niet eenvoudig. Er stond veel wind. Desondanks kwamen we nooit in de problemen op onze eigen opslag en konden we al retournerend wel wat forceren. Dat maakte het verschil. We hebben niet al onze breakkansen benut (1 van de 7, red.), maar uiteindelijk was het een mooie overwinning met een goed niveau.”

Het is de eerste keer dat Sander Gillé en Joran Vliegen het tot in de derde ronde in de All England Club schoppen. De finalisten van Roland Garros staan in de volgende ronde tegenover de Amerikanen Nathaniel Lammons (ATP 34) en Jackson Withrow (ATP 39). Dat kan een revanche worden voor de verloren kwartfinale in Mallorca van tien dagen geleden.

“We zijn erg gefocust en spelen met veel vertrouwen”, vervolgt Vliegen. “We geven niet veel weg en slagen er zelf in kansen te creëren. We moeten dat blijven proberen. Lammons en Withrow spelen ongeremd, zoals veel Amerikanen. Ze serveren heel de tijd met volle kracht. De rally’s kunnen daardoor eerder kort blijven. We moeten elke kans grijpen.”