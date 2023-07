Nederlander Roel Wijmenga wint Tessenderlo Classic, bekijk hier alle uitslagen

Dankzij een stevige stijging in het aantal inschrijvingen in de laatste dagen voor de start, klokte de organisatie van de Tessenderlo Classic nog af op een knappe 2.549 deelnemers. Daarmee zit het flink boven het aantal van vorig jaar. De Nederlander Roel Wijmenga was in een prachtige sfeer uiteindelijk nipt de snelste op de 10 km, Astrid Verhoeven won bij de vrouwen. De Limburgers vertolkten telkens een sterke bijrol.