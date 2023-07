Bergop kon hij alles, bergaf zag hij geen uitweg meer: een Tour-weekend als eerbetoon aan tragisch overleden Thierry Claveyrolat

Vandaag naar Morzine, morgen naar Saint-Gervais Mont-Blanc. In alle stilte brengt de Tour de France dit weekend een huldebetoon aan Thierry Claveyrolat. Ruim twee decennia geleden boekte een van de meest merkwaardige Franse klimmers uitgerekend in deze twee Alpenstadjes zijn twee ritzeges in de Tour. Hij werd er bergkoning mee. Evenwel. Bergop kon hij alles, eenmaal bergaf zag hij geen uitweg meer. De tragedie-Claveyrolat.