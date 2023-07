Mike Trésor maakt eerste training in Nederland vol, Bilal El Khannouss sluit deze week aan

Dag één van de stage van KRC Genk in Venray zit erop. 26 spelers stapten maandagmiddag op de bus richting Nederlands-Limburg. Zij krijgen daar later deze week het gezelschap van Bilal El Khannouss, die zaterdag met de Marokkaanse beloften de Africa Cup U23 won.

Wouter Vrancken schotelde zijn troepen voor het vertrek naar Nederland nog een ochtendtraining op Genkse bodem voor. Daarna ging het met de bus naar Venray, een trip van zo’n honderd kilometer. Ook van de partij: Maarten Vandevoordt. De doelman mocht later aansluiten nadat hij met de Belgische beloften in actie kwam op het EK U21.

Om 16.30 uur werd een eerste keer getraind op het veld van het plaatselijke VV Holthees-Smakt. Spelers en staf maakten de trip van het hotel naar de trainingsvelden, ruim drie kilometer verderop, met de fiets. Carlos Cuesta, met wie geen risico wordt genomen nadat hij eind vorig seizoen een enkelblessure opliep, liet de wedstrijdvormen aan zich voorbijgaan. De andere 25 spelers maakten de volledige training vol. Ook Mike Trésor. De assistenkoning lijkt hersteld van het adductorenletsel dat hem zaterdag tegen OH Leuven nog aan de kant hield.

LEES OOK. Bilal El Khannouss geeft assist in finale en wint Africa Cup U23

Nog meer goed nieuws voor Vrancken: ook Bilal El Khannouss sluit later deze week aan op stage. De jonge Marokkaan wordt na de winst van de Africa Cup U23 eerst nog gehuldigd in zijn thuisland, daarna zet hij zo snel mogelijk koers naar Venray. Zo is de kern van de vicekampioen bijna compleet. Enkel op Gerardo Arteaga, die zich met Mexico plaatste voor de halve finales van de Gold Cup, is het nog even wachten.

Dinsdag traint Racing twee keer en woensdag neemt blauw-wit het in een oefenduel op tegen het Griekse PAOK Thessaloniki. Zaterdagochtend keert de selectie terug naar Genk, waar de week diezelfde middag wordt afgesloten met een duel tegen Zulte Waregem.

De Genkse spelers werkten maandagvoormiddag eerst nog een training af op de Jos Vaessen Talent Academy. Ook doelman Maarten Vandevoordt is weer van de partij. — © Dick Demey

Wouter Vrancken. — © KRC Genk

Christopher Bonsu Baah. — © KRC Genk

Wouter Vrancken. — © KRC Genk

Joseph Paintsil. — © KRC Genk