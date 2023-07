Na maanden blessureleed: Amaury Capiot mag eindelijk op hoogtestage

“Ik ga inderdaad op hoogtestage in Isola 2000”, bevestig Capiot zijn comeback in een kort statement. “Ik ben tevreden dat ik terug met mijn ploeggenoten word verenigd. Het is dit seizoen mentaal niet gemakkelijk geweest, nadat ik twee operaties aan mijn knieën moest ondergaan. De laatste twee weken voelde ik duidelijk progressie. Ik maak vooruitgang tijdens mijn trainingen, waardoor ik eindelijk die donkere pagina van de laatste maanden kan omslaan. Ik ga op uithouding werken tijdens de hoogtestage, zonder oefeningen te doen. We zullen tijdens de stage zien hoe ik fysiek evolueer en of mijn knieën meer inspanningen verdragen.”