IN BEELD. Een hongerige Pogacar, op de foto met Van Aert en de tondeuse to the rescue: zo beleefden de renners de rustdag in de Tour

De rustdag is traditioneel een dag waarbij het Tourpeloton alles doet behalve fietsen. Buiten voor een korte coffeeride wordt de fiets niet aangeraakt. Ontdek in onderstaand overzicht wat de renners allemaal uitspookten tijdens de rustdag in Clermont-Ferrand.

Mathieu van der Poel en co. werkten hun coffee ride af in een unieke uitrusting, een hommage aan de overleden Raymond Poulidor.

Samen uit, samen thuis. — © Photo News

Een bakje troost voor MVDP. — © Photo News

Wout van Aert en Jonas Vingegaard maakten voor het losrijden even tijd voor wat fans. Ook dat hoort bij een rustdag.

Cheese! — © BELGA

Safety first met het mondmasker bij de gele trui. — © BELGA

Ook meesterknecht Sepp Kuss werd gesolliciteerd. — © BELGA

Een gedreven Van Aert. — © BELGA

Ontspanning na de inspanning. — © BELGA

Tadej Pogacar is altijd een goedlachse renner en dat was tijdens de rustdag niet anders. De Sloveen reed de benen los met een uitstekend humeur. En hij had ook gedacht aan een kleine honger, want tijdens een kort trainingsritje toverde hij plots een baguette tevoorschijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De boog moet niet altijd gespannen staan, dacht Yves Lampaert. Hij trakteerde ploegmaat Rémi Cavangna op wat verfrissing. In het hotel van Soudal - Quick-Step was er ook tijd voor een weerzien met zoontje Aloïs.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De renners van Ineos-Grenadiers hoefden voor hun coffeeride niet in een plaatselijk café te stoppen. Michel Kwiatkowski ontpopte zich tot barista van dienst en zorgde voor de nodige cafeïneshots.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook de magen moeten gespijsd worden. Bij DSM was er tijd voor een BBQ. De ploegleiders werden zo voor een dag barbecuemasters.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook bij Movistar werd er vlees geserveerd. Merk ook de blikjes bier op tafel. Schol!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De rustdag is ook altijd een uitstekend moment om af te geraken van een te weelderig tierende haardos. Bij EF Education-Easypost liet Rigoberto Uran zich gewillig kortwieken.