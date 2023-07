Zweden mag van Turkije lid worden van NAVO

Erdogan, Stoltenberg en de Zweedse premier Ulf Kristersson spraken elkaar maandag in de Litouwse hoofdstad, aan de vooravond van de NAVO-top die er dinsdag van start gaat. “Ik heb net een constructieve vergadering gehad”, zei Stoltenberg na afloop. “Ik ben blij te kunnen aankondigen dat als gevolg daarvan, president Erdogan heeft ingestemd het toetredingsprotocol zo snel mogelijk voor te leggen” aan het parlement en daarmee samen te werken “om een ratificatie te garanderen”. “Dit is een historische stap die de NAVO-alliantie sterker en veiliger zal maken”, schreef hij op Twitter.

Voor zijn vertrek naar de top in Vilnius had Erdogan die Turkse goedkeuring tot ieders verrassing nog gekoppeld aan onderhandelingen over de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Of hij daar garanties over gekregen heeft, is niet duidelijk en onwaarschijnlijk. Erdogan sprak maandagavond ook al met Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad.

Na het begin van de oorlog in Oekraïne in februari van vorig jaar toonden zowel Zweden als Finland grote interesse om deel te gaan uitmaken van de NAVO. Een van de voorwaarden om lid te worden is dat alle lidstaten de kandidatuur goedkeuren. Voor Finland gebeurde dat in april van dit jaar al. Voor Zweden lagen de kaarten moeilijker vanwege de tegenstand van Hongarije en Turkije. Maar nu ziet het er toch naar uit na Hongarije ook Turkije van mening is veranderd. Zweden zou de 32ste NAVO-lidstaat worden.