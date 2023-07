“Tropisch warm met temperaturen in de buurt van 31 graden, het blijft tot de late avond overal droog”

Zodra het 30°C wordt is meteen ook de tweede Limburgse hittegolf van deze zomer een feit. Dan hebben we immers drie keer meer dan 30°C gekregen in een reeks van 5 dagen met maxima boven 25°C.

Eerst is het zonnig, later ontstaan er stapelwolken maar het blijft nog tot na zonsondergang droog. ‘s Avonds laat of in de nacht naar woensdag is er kans op een (onweerachtige) bui.

Overdag komt er een stevig windveld te staan vanuit het westen. In de loop van de avond valt de wind grotendeels weg.

In de nacht naar woensdag is er eerst nog kans op een bui. Tegen de ochtend wordt het droog.

Het koelt af naar een graad of 15.

Bekijk hier het weer van de komende dagen.