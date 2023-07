Johan Bruyneel blikt vooruit naar de tweede Tourweek: “Van Aert is bij Jumbo-Visma een sleutelfiguur in de bergen, zijn palmares staat of valt niet met één ritzege extra”

“Ik weet niet wie deze Tour wint, maar ik heb de indruk dat het een klein beetje aan het keren is richting Pogacar. Vingegaard zit aan zijn plafond, Pogacar is nog in een opgaande lijn.” Ook al is ex-ploegleider Johan Bruyneel voor het leven geschorst, hij becommentarieert dagelijks de Tour in de podcast Wedü JB (squared) en probeert tactisch te doorgronden hoe het steekspel zich verder ontwikkelt.