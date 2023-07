Specialisten in The Paddock over de aanhoudende malaise bij Ferrari: “Het enige waarmee ze eerst waren was Leclerc in de pitstop”

Max Verstappen die er alweer met kop en schouders bovenuit stak, een uitstekend McLaren-duo en Ferrari dat in de hoek blijft waar de klappen vallen. De Grote Prijs van Groot-Brittannië leverde heel wat gespreksstof op voor de specialisten van The Paddock, de F1-podcast van Play Sports.

In de aflevering van maandag kregen moderator Dennis Xhaët en panellid Sam Dejonghe niemand minder dan Andries Beckers over de vloer. Beckers weet wat podcast maken is, want samen met Alex Agnew is hij de host van de podcast Welcome To The AA. Het drietal nam samen de voorbije GP van Groot-Brittannië onder de loep. Een aantal onderwerpen passeerden daarbij de revue.

De Michael Jordan in Max Verstappen

Andries Beckers komt tot de vaststelling dat Max Verstappen de Michael Jordan van de Formule 1 is. “Sergio Perez verkondigde dat hij wereldkampioen wil worden, maar Verstappen gunt hem dat niet. Het zit niet in zijn karakter. Hij wil gewoon zelf winnen. Die winnaarsmentaliteit doet mij heel hard denken aan Michael Jordan.”

Toch vindt Beckers dat Perez de best mogelijke teammaat is voor Verstappen. “Zelfs nu na die vijf verschrikkelijke kwalificaties. In seizoen 1 reed hij fantastisch, vorig jaar was hij in het begin zelfs de betere. Toen hebben ze de wagen toch wat meer op Verstappen afgesteld. Ik vind Perez de beste tweede coureur. Ik geloof ook niet dat ze hem zullen buiten gooien.”

Geen al te beste start

Verstappen was op het circuit van Silverstone alweer outstanding, al liet hij bij de start zien dat hij ook maar een mens is. De tweevoudige wereldkampioen vertrok namelijk niet al te best en zag zo Lando Norris passeren. “De start was het enige moment waarop ze Verstappen onder druk hebben kunnen zetten”, zegt Dennis Xhaët. “Hij komt slecht van de lijn”, vult Sam Dejonghe aan. “Alleen weten we niet echt waarom. Het kan een fout van hemzelf zijn geweest. Niets is toevallig.”

Bedenkingen bij strategie McLaren

Het drietal had het ook over de race van McLaren en dan vooral hun opmerkelijke bandenkeuze. Bij een safety car werden er harde banden onder de bolides van Norris en Piastri gezet, terwijl de concurrentie het gewoon bij zachte banden hield. Het was nochtans duidelijk dat de softs best lang standhielden.

“De safety car duurde langer dan verwacht”, verklaart Dejonghe de opvallende bandenkeuze. “In ronde 32 kwam hij op het circuit en pas in ronde 39 ging hij er weer af. Dan was het plots van ‘Oei, nu wordt het wel een heel korte sprint’. De band moest snel opwarmen en ze waren niet meer zeker dat ze er nog wel het volle potentieel uit konden halen. Het voordeel van de harde band viel voor McLaren zo weg. Dat was niet voorzien. Het was zeker geen domme beslissing.”

Uiteindelijk hield Lando Norris Lewis Hamilton nog perfect af. Dejonghe: “Het feit dat hij Hamilton de eerste twee ronden kon afhouden, is het knapste wat Norris afgelopen weekend heeft laten zien.” Dennis Xhaët treedt Dejonghe hierin bij. “Door Hamilton achter zich te houden toont Norris dat hij een echte killer is.”

Malaise bij Ferrari

Ook de malaise bij Ferrari kan niet anders dan besproken worden. “Daar valt toch niets over te vertellen?” aldus Andries Beckers. De Ferrari-fans mochten zich na de GP van Groot-Brittannië alleszins afvragen hoe het kwam dat hun geliefkoosde Scuderia niet verder kwam dan een negende en tiende plaats.

“Het enige waarbij ze eerst waren was met Leclerc in de pitstop”, grapt Beckers. “Veel te vroeg”, treedt Xhaët hem bij. “Ze hadden schrik omdat ze in de andere Grote Prijzen altijd hun banden oprijden”, verklaart Dejonghe. “Voor een keer wilde Ferrari eens geen fout maken. Heel conservatief. Die conservativiteit heeft hen de das om gedaan.”

De volledige aflevering is hier te bekijken: