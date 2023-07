Meer dan 40.000 kilometer. Dat is de afstand die Kimberly Buys (34) tussen haar 12de en 32ste naar eigen schatting in een zwembad heeft afgelegd. Aan dat waterwerk kwam in 2021 een einde, maar haar passie voor sport is gebleven. “Als zwemster had ik op zondagavond nooit de gedachte dat de werkweek voor de deur stond, nu heb ik dat wel eens.”