VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 10 (Vulcania-Issoire): Verzorgen Van Aert en Van der Poel de show met lange vlucht?

Kort * Start: om 13.05 uur * Aankomst: om 17.19 uur * Afstand: 167,2 km (defilé van 7,8 km)

Het parcours:

Het tweede Tourluik begint met een etappe van 3151 hoogtemeters. Het is een rit die vergelijkbaar is met de donderdagrit die van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais gaat.

Het is een niet te onderschatten rit die doorlopend door het departement van de Puy-de-Dôme trekt. Het is een typische etappe die zo uit het Critérium du Dauphiné lijkt geplukt. Het is een best lastig karwei om opnieuw in het ritme te komen. Tenzij je als renner zegt: ik bol mee, deze beker laat ik aan mij voorbijgaan.

Het gaat de hele dag op en af, maar slechts vier colletjes en één berg tellen mee voor de bolletjestrui. Het begint met de Col de la Moréno (derde categorie). Dat is een ‘lopende’ heuvel die 4,8 km lang is en gemiddeld 4,3 procent steil is. De top ligt al na zeven kilometer. Het is wel ideaal terrein om vanaf de start een spervuur aan aanvallen te zien.

Daarna gaan we naar de Col de Guéry die 7,7 kilometer lang is en gemiddeld 5 procent stijgt. Op de top zijn we nog maar 27,3 km ver. En dan moet het eigenlijk nog allemaal beginnen. Zo ligt de tussenspurt in het ook al bergachtige Mont Dore, aan de voet van de Col de la Croix Saint-Robert die een berg van tweede categorie is.

De laatste kilometers vóór de tussenspurt loopt het doorlopend bergop. Het belooft een zéér zware aanloop, die alleen voor de betere klimmers onder de sprinters is weggelegd. Al zou het goed kunnen zijn dat er – net als zondag – niet veel punten meer te verdienen zijn voor de sprinters in het peloton. Zondag bijvoorbeeld pakte Jasper Philipsen dat ene puntje mee, de rest ging naar de vluchters.

Dé hindernis van de dag is de col van tweede categorie die zes kilometer lang is en gemiddeld 6,3 procent oploopt. Daarna duiken we op Chambon-sur-Lac, het plaatsje waar Rune Herregodts in de openingsrit van de Dauphiné 25 meter te kort kwam om een indrukwekkende solo succesvol af te ronden.

De laatste heuvel van de dag is de Côte de la Chapelle-Marcousse, een klauterpartij van 5,6 km met een stijgingspercentage van 5,6 procent. De top ligt op een kleine 29 km van het einde. Daarna gaat het in verschillende trapjes aldoor afdalend naar Issoire.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant: “Een typische overgangsrit, waarin het constant op en af gaat en enkele beklimmingen telt. Dit wordt in principe een grote kans voor de vluchters. Een lastig ritje, zeker na de rustdag. Je hebt altijd renners die daar slecht op reageren. Dit was een rit voor Thomas De Gendt, jammer dat hij er niet bij is. Na de start is er al snel een klimmetje van derde categorie, daar gaat gevlamd worden om weg te geraken.”

Onze sterren:

Na de Puy-de-Dôme van zondag lijkt alles erop te wijzen dat er opnieuw een vluchtersgroep naar de streep rijdt. Maar wie? Je kunt evengoed een ticket voor Euromillions kopen. Al wie niet snel genoeg is in de sprint en die géén klassementsrenner moet beschermen, mag in principe een poging doen om aan boord te raken van de juiste vlucht op Issoire.

Het aankomststadje heeft wél een speciale plaats in het hart van Brent Van Moer, die er dit keer evenwel niet bij is voor Lotto-Dstny. Het was daar dat hij in 2021 zijn enige Worldtourzege behaalde toen hij solo de openingsrit won van het Critérium du Dauphiné. Het is dus een type De Gendt, Van Moer die hier aan het feest kan zijn, of een jongen die nog voldoende snel is na de afdaling. Zo’n Florian Vermeersch of Pascal Eenkhoorn kan mee proberen op pad te gaan. Of Stan Dewulf voor AG2R-Citroën bijvoorbeeld.

Het is heel simpel: indien Wout van Aert eraan begint zoals hij dat deed richting Cauterets-Cambasque, dan zal het in de start al heel snel gaan en krijgen we mensen als Mathieu van der Poel mee. We gokken erop dat WvA dinsdagmiddag voluit zijn kans krijgt. Net als in de donderdagrit is het een van de weinige etappes die geschikt is voor de betere eendagscoureur.

Waarom duiden we Mathieu van der Poel aan? Omdat het de laatste rit is die vertrekt in de voormalige leefwereld van zijn grootvader zaliger, Raymond Poulidor. Dat zal hij niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Powless geven we dan weer bij de favorieten omdat hij er alle belang bij heeft om zijn bolletjestrui nog steviger rond zijn schouders te hebben. Ook zo’n Rémi Cavagna zal zich willen tonen. Uiteindelijk is zijn koosnaampje niet voor niets de ‘TGV van Clermont-Ferrand’. Dat is overigens de startplaats van woensdagmiddag.

*** Mathieu van der Poel ** Neilson Powless, Wout van Aert * Valentin Madouas, Fred Wright, Julian Alaphilippe

Dit zijn de sleutelmomenten:

Het eerste scharniermoment is de vorming van de vluchtersgroep die tot het einde gaat. Omdat nog maar 6 van de 22 ploegen een ritzege pakten, wordt het in de teammeetings met de dag nerveuzer. Er zijn al zeker vier teams die de Tour zonder ritoverwinning verlaten, en dan moeten de twaalf komende dagen telkens door een andere ploeg gewonnen worden die nog niet scoorde.

De aankomststrook is rechttoe, rechtaan, zevenhonderd meter lang op de D716. Het gaat na een superlichte daling wat vals plat omhoog. De laatste bocht bevindt zich op 700 meter van de finish en is er eentje op een rotonde, negentig graden naar rechts. Het hangt van het gedrag van de topploegen Jumbo-Visma, UAE Team Emirates en ook Alpecin-Deceuninck af hoe groot de groep is die voor de tiende ritzege sprint.

Dit moet u nog weten:

* Met Vulcania start deze etappe in een themapark. Het is het Europese park van het vulkanisme. Het ligt in de gemeente Saint-Ours-les-Roches. Op die manier wil de Tour en de regio Auvergne-Rhône-Alpes het thema- en attractiepark promoten. Het grootste Franse planetarium valt er te bezichtigen. In tegenstelling tot de Tour doen de Giro en de Vuelta gemakkelijker dit soort sites aan.

* Issoire is een typisch provinciestadje in de Puy-de-Dôme. Een beetje vergelijkbaar met Brioude, van waar Raymond Bardet afkomst is.

* Twee jaar geleden startte het Critérium du Dauphiné er als testcase. Al is Issoire geen nieuwkomer. Het is de vijfde keer dat het stadje met de Romaanse abdij in de Tour erbij is. De eerste keer was dat veertig jaar geleden toen de Fransman Pierre Le Bigaut won en Pascal Simon de leider was. Die etappe zit wel in het Franse collectieve geheugen want de leider moest lossen en begon aan zijn zwanenzang. Drie dagen eerder had Simon zijn schouderblad gebroken, maar uiteindelijk zou hij drie dagen later uit de Tour verdwijnen. Een lijdende leider, het beeld pakt veertig jaar later nog.

* In 2011 reden we van Issoire naar Saint-Flour. Meer nog dan de dagzege van de ondertussen uit deze Tour verdwenen Luis León Sánchez was er de val van klassementsrenner Jurgen Van den Broeck in de afzink van de Pas de Peyrol. Ook Alexandre Vinokourov lag erbij. VdB brak het schouderblad, enkele ribben en had een klaplong, Vino had een bekkenfractuur.

* Van deze etappe onthouden we ook nog Johanny Hoogerland en Juan Antonio Flecha die door een voorbijstekende auto van France Télevisions van de sokken werden gereden. De Nederlander eindigde in een prikkeldraad.

* Met andere woorden: het is een rit waarin je best van het begin tot het einde uit de doppen kijkt want de wegen zijn er smal, hebben soms korrelend asfalt en het kronkelt er veel meer dan een renner lief is.

* Bij de start worden er al dertig graden aangekondigd. In de regio zijn er ook wat warmte-onweren. Laat ons hopen dat het Tourpeloton op zulke wegen daarvan gespaard blijft. Het weerbeeld voor Issoire is hetzelfde als bij de start. Ook daar is de kans dat het in de loop van de namiddag even bliksemt en lokaal hard regent.