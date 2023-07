Brandweer blust bosbrand in Zutendaal, kampvuur is vermoedelijke oorzaak

De brandweer Oost-Limburg is maandagavond uitgerukt voor een kleine bosbrand in Zutendaal. Vermoedelijk ontstond de brand door een kampvuur.

Het vuur brak uit in het bos tussen de fabriek van Ebema en de Broekerveldweg. De brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse met onder meer drie bosbrandweerwagens en kreeg de brand snel onder controle. Ongeveer 200 m² natuur ging in vlammen op. Omdat er nog veel hitte in de humuslaag onder de grond zat, moest er nog lang nageblust worden. Op de plaats van de brand lagen een aantal stenen en een gamel, wat doet vermoeden dat de oorzaak een kampvuur is.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers