Hoe een Tinder-match Christophe Ramont in zijn pen deed kruipen: “Hoe kan er zoveel haat zijn binnen de eigen LGBTQIA+-community?”

“Dan heeft een mens eens een Tinder-match!” Christophe Ramont kan er intussen om lachen aan de telefoon. Maar afgelopen weekend is hij niet zomaar in zijn pen gekropen. In plaats van over hobby’s of interesses te spreken, raakte hij vrijwel meteen in een diepe conversatie met de persoon aan de andere kant van de datingapp. “In de eerste minuten al van ons gesprek blijkt dat we totaal verschillend zijn. En dat is oké”, vertelt hij. “Wel schrok ik enorm van de haat ten opzichte van onze eigen community. Van de kloof die is ontstaan en steeds dieper wordt.” Reden om ons te woord te staan.

Te provocerend

In het gesprek op Tinder krijgt Ramont te horen dat “gays die naar de Pride gaan te extravagant en provocerend zijn” en “dat ze er zo voor zorgen dat homohaat leeft”. Uitspraken die erg gevoelig liggen bij Ramont, die in 2020 deelnam aan Blind Getrouwd als deel van het eerste homokoppel in het programma. “Hoe kan het dat er binnen de regenbooggemeenschap zoveel fobie leeft naar elkaar? Er zijn mensen die de pride overdreven vinden. Die vinden dat we genoeg rechten verworven hebben. De argumentatie die gebruikt wordt daarbij is dezelfde als die van de extreemrechtse partijen. Dat stemt me oprecht droevig.”

Want volgens Ramont is de strijd lang niet gestreden en zijn de kleurrijke en feestelijke marsen die wereldwijd georganiseerd worden nog steeds hoognodig. “Het is precies alsof bepaalde groepen in de community de geschiedenis vergeten zijn.” Het is natuurlijk niet de plicht van iedereen om op de barricade te gaan staan, benadrukt Ramont. “Maar je actief verzetten tegen een strijd voor gelijke rechten? Dat kan ik niet begrijpen. Zelfs in 2023 en in Europa zien we een toenemende haat tegen queer- en transpersonen. En recentelijk nog in Italië lijkt het erop dat adoptie door homokoppels kan teruggedraaid worden. Zo ver van onze deur is dat niet. Als wij dan ook nog eens onderling tegen elkaar gaan strijden, gaat het helemaal de verkeerde kant uit.”

Druk zetten

Dat homohaat ontstaat door evenementen als pride of door het feit dat er bij de nieuwe lading Miss België-kandidaten een transvrouw zit, vindt Ramont quatsch. “Ik begrijp dat het soms lijkt als olie op het vuur, als provocatie. Maar mocht het al allemaal genormaliseerd zijn, zou het niet eens als provocatie aanvoelen.” Het zou dus vreemd zijn om niet te benoemen dat de pas verkozen Miss Nederland een trans vrouw is. Daarmee schrijft ze trouwens geschiedenis. “Het is een mooi verhaal, maar natuurlijk komt er kritiek. Reden te meer om het nieuws in de kijker te zetten in plaats van te doen alsof het niet is gebeurd. Ja, dat is druk zetten. En misschien vragen om tegendruk. Anderzijds: vooruitgang gaan we niet maken door ons te verstoppen in de slaapkamer.”

En die Tinder-match? “We zijn nog steeds in gesprek met elkaar, misschien spreken we zelfs eens af. We staan duidelijk mijlenver van elkaar, maar dit soort discussies voeren we wel met wederzijds respect. En daar kom je al een heel eind mee.”