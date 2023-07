Deelname aan talentenjachten zoals Miss België is belangrijk voor integratie van transpersonen

De deelname van transpersonen aan talentenjachten zoals de verkiezing van Miss België is belangrijk voor de acceptatie en integratie van transpersonen in onze samenleving. Dat is het standpunt van Keerpunt, het aanspreekpunt voor trans personen in onze provincie. Het afgelopen weekend werd bij onze noorderburen de transvrouw Rikkie Kolle uitgeroepen tot Miss Nederland. En bij de voorstelling van de kandidaten Miss België 2024 in Ipanema Hasselt zat er ook een transvrouw tussen de kandidaten.(KaBu)