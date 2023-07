Zuhal Demir over zandwinning Bocholt: “Grootste ontbossing ooit in Limburg komt er niet”. — © TV Limburg

Bocholt

Het plan om in Bocholt aan zandwinning te doen wordt definitief naar de prullenbak verwezen. Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vanmiddag in onze studio. Het zou het grootste ontbossingsproject ooit in onze provincie betekenen, en daar wil Demir niet verantwoordelijk voor zijn. De minister hield ook een pleidooi voor confederalisme, de nagel waarop N-VA zal blijven kloppen in de komende kiescampagne, en ze stelde ook haar eerste boek voor, dat in september in de winkelrekken ligt.(KaBu)