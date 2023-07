Madonna reageert voor het eerst sinds ziekenhuisopname: “Ik ben aan het herstellen”

De zangeres doorbreekt de stilte op Instagram. “Bedankt voor al jullie positieve energie, gebeden en worden van steun. Ik heb jullie liefde gevoeld”, schrijft ze daar. “Ik ben aan het herstellen en ben ongelooflijk dankbaar voor alle zegeningen in mijn leven.”

De zangeres schrijft verder meteen aan haar kinderen gedacht te hebben toen ze ontwaakte in het ziekenhuis. “Mijn tweede gedachte was dat ik mensen die tickets gekocht hebben voor mijn tournee niet wilde teleurstellen. Ook de mensen die de voorbije maanden met mij gewerkt hebben om de show te creëren wilde ik niet ontgoochelen. Ik haat het om iemand teleur te stellen.”

Haar focus ligt nu op herstellen en “sterker worden”, klinkt het. “En ik verzeker je: ik ga weer bij jullie zijn zodra ik dat kan.” Wellicht wordt de tournee in de VS uitgesteld en kan die in Europa in oktober starten. “Ik kan niet dankbaarder zijn voor alle bezorgdheid en steun”, besluit ze.

Madonna belandde op 24 juni op de dienst intensieve zorg in het ziekenhuis door een ernstige bacteriële infectie. Sindsdien raakte bekend dat ze zich al meer dan een maand niet lekker voelde. Vorige week zeiden mensen in haar entourage ook nog dat het nog steeds niet goed met haar ging. “Ze is heel zwak en vermoeid”, klonk het toen.