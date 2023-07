Els Denayer (rechts) is een van de vrijwilligsters die komt helpen. — © Karel Hemerijckx

Sint-Truiden

Een groep vrijwilligers is maandag gestart met de bedeling van de maaltijden in Triamant in Velm. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor de bewoners. “Wie heeft diabetes? Wie heeft welke noden? Zelfs daar waren geen lijsten meer van.”