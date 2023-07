Hasselt

103.973. Zoveel mensen met een buitenlandse nationaliteit wonen er in Limburg. In bijna de helft van de gevallen gaat het om Nederlanders. De afgelopen tien jaar is de instroom uit zowel Polen, Bulgarije als Roemenië wel meer dan verdubbeld. Wat Oekraïners betreft gaat het om een vertienvoudiging, uiteraard als gevolg van de oorlog met Rusland.