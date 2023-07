“Aanklachten tegen BBC-presentator zijn nonsens”: advocaat van ‘slachtoffer’ spreekt uitlatingen van diens moeder tegen

De advocaat van de nu 20-jarige jongeman voor wiens seksueel getinte foto’s een bekende BBC-presentator volgens diens moeder betaald zou hebben toen hij minderjarig was, spreekt dat volledig tegen. “Het is nonsens”, reageert hij.

De Britse tabloid The sun pakte uit met het verhaal dat een “bekende” BBC-presentator – wiens identiteit voorlopig onbekend is – gedurende een periode van drie jaar in totaal 35.000 pond (zo’n 41.000 euro) betaald zou hebben aan een tiener, in ruil voor seksuele foto’s. Die zou dat geld vervolgens gebruikt hebben om een drugsverslaving te betalen. Hij werd intussen geschorst.

Het was de moeder van de jongen die de beweringen gedaan had. Maar nu spreekt de advocaat van de jongeman dat opmerkelijk genoeg helemaal tegen in een statement dat aan BBC bezorgd werd. “Om alle twijfel uit de wereld te werken: er is niets ongepast of onwettig gebeurd tussen onze cliënt en de BBC-presentator. De beweringen in The sun zijn nonsens.”