Bestelwagen met huwelijksattributen belandt in kasteelgracht in Ordingen

Op het domein van het Kasteel van Ordingen is maandag rond 15.45 uur een bestelwagen van een Nederlandse leverancier in de kasteelgracht beland. Er raakte niemand gewond.

De bestuurder was maar net op tijd gearriveerd om de bestelling huwelijksattributen af te leveren. In alle haast parkeerde hij zijn bestelwagen naast de kasteelgracht en liep hij nog snel naar binnen om te vragen waar hij zijn bestelling moest afladen. Maar daarbij vergat hij zijn handrem op te trekken, waardoor hem een grote verrassing opwachtte toen hij terugkwam. Tot zijn grote verbazing was de bestelwagen een tiental meter verder in de gracht gebold.

Een takeldienst kwam ter plaatse om de bestelwagen op het droge te krijgen, maar dat lukte niet meteen. Om het huwelijkspaar, dat met paard en koets zou arriveren, niet teleur te stellen, werden de bestelde huwelijksattributen en de bloemen uit de bestelwagen gehaald terwijl die nog in het water lag. De brandweer Zuid-West Limburg kwam ter plaatse om de gelekte brandstof in te dammen en later op de avond werd een zware takelwagen met kraan ingezet om de bestelwagen uit het water te tillen.(Jozef Croughs)

Aangezien de bestelwagen niet direct uit het water kon getild worden, werden de huwelijksattributen en bloemen al uitgeladen. — © Jozef Croughs

© Jozef Croughs