Jasper Philipsen wordt dé Belgische spurter als het WK (6 augustus) op een massaspurt uitdraait. Dat zei hij op de rustdag in de Tour. Heel logisch na zijn drie ritzeges, maar welke rol heeft bondscoach Sven Vanthourenhout dan voor Wout van Aert in petto? Philipsen stelde ook Mathieu Van der Poel “nooit iets in de weg te zullen leggen op het WK.”