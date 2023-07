Landmeter Lieven Beuckx moest de toren van de Paalse kerk in kaart brengen. De technieken die hij gebruikte, wekten interesse op tot in de Verenigde Staten. — © Raymond Lemmens

Beringen

De Sint-Jan-de-Doperkerk in Paal (Beringen) was onlangs hét gespreksonderwerp op een landmetersbeurs in Denver. Lieven Beuckx uit Ham lichtte er zijn ‘scanproject’ toe. “Een mooie kans voor mijn eenmanszaak en het levert een leuke anekdote op.”