“Jonas en ik gooien om de beurt bommen naar elkaar”: hoe Tadej Pogacar een online persconferentie met meer dan 100 journalisten toch opleukt

Voor Jonas Vingegaard hoefde een persbabbel niet zo nodig. Hij kreeg in het Novotel van Clermont Ferrand het bezoek van zijn vrouw Trine en hun dochtertje Frida. De gele trui liep er opvallend ontspannen bij en keuvelde in de lobby met iedereen die hem aansprak. Zijn grote uitdager Tadej Pogacar stond de media online wel te woord. Een restantje uit de coronaperiode dat Pogi ervan behoedt dat zijn hotel op stelten gezet wordt door tientallen journalisten en fotografen.

Om 16u02 duikt Pogi op. Perschef Luke kondigt buiten beeld aan dat we 20 minuutjes in het Engels gaan praten waarna de Sloveense media in hun taal nog even mogen losbranden. De eerste vraag volgt: ‘Heb je het gevoel dat jij na de twee laatste bergetappes het momentum hebt boven Jonas Vingegaard?’ “Zeker”, gaat Pogacar erop in. “Op één of andere manier heb ik het momentum. Ik weet niet of dat boven Jonas is, maar ik voel me goed. Ik ben blij met mijn Tour tot dusver en voel me nog elke dag beter.”

Jonas Vingegaard koos er op de rustdag voor om geen persconferentie te geven. — © BELGA

Voldoende basisconditie?

De immer sympathieke Ierse perschef modereert naast Pogacar het gesprek. Nagenoeg alle aanwezige journalisten hebben hun virtuele hand in de lucht gestoken. Luke bepaalt wie er aan de beurt mag komen. “Of ik vrees dat mijn basis niet breed genoeg is en ik er daardoor in de laatste week dreig door te zakken? Neen, helemaal niet. Ik zou in de derde week nog beter moeten zijn dan in de eerste. Slechter kan ook, maar eigenlijk denk ik van niet.”

Pogacar ziet er een beetje slaperig uit. We hebben zo’n vermoeden dat hij net uit een siësta is geplukt. Een volgende journalist confronteert hem ermee dat ze er bij Jumbo-Visma vanuit gaan dat de Alpenritten Vingegaard beter moeten liggen. “We zien wel wie die etappes het best passen. Ik hou ook van die ritten en heb er al een aantal verkend. Sommige beklimmingen deed ik zelfs al in wedstrijden. Zelf heb ik het gevoel dat ik nog elk jaar beter word op lange klimmen en in de hitte koersen (de aspecten waarvan ze bij Jumbo-Visma overtuigd zijn dat Vingegaard er beter in is red.).”

Exact 105 journalisten meldden zich online, uit allerlei landen, tot Australië toe. Heel wat camera’s staan uit, maar hier en daar zit een journalist op het balkon van zijn hotelkamer, andere namen plaats in de lobby, sommigen volgen klaarblijkelijk vanuit de wagen of de keuken. “Wat ik vind van de rivaliteit met Jonas? Heel leuk. Vorig jaar kregen we al één van de beste Tours ooit en dit jaar is er alleen al in de eerste week heel veel gebeurd. Good times. We gooien om beurten bommen naar mekaar en elke rit eindigt er eentje afgescheiden. Het is een heel pittige strijd.”

© AFP

24 en al oud

Vanuit Spanje krijgt Pogacar de vraag waarom hij niet langer impulsief koerst met aanvallen van ver, maar meer beredeneerd te werk gaat? “Winnen met een solo van 50 km is leuk, maar de Tour duurt drie weken. Je kan elke dag de rekening gepresenteerd krijgen voor je inspanningen van de rit ervoor. De Tour moet je met je hoofd rijden en niet door als een gek aan te vallen.” Carlos pikt in: “Je begint blijkbaar oud te worden?” Pogacar moet er om lachen en antwoordt met een vleugje ironie. “Dat klopt. Het is het laatste jaar dat ik in aanmerking kom voor de witte trui. Ik begin effectief oud te worden.”

De volgende vraag komt uit Nederlandse hoek. “Bij Jumbo-Visma achterhaalden ze kennelijk dat je op de Puy de Dôme je beste waarden over 35 minuten trapte. Klopt dat?” Pogacar kijkt bedenkelijk, maar antwoordt even gevat. “Dat weet ik zo niet. Ze weten niet hoe hard ik op training ga. (grijnst) Ze beschikken niet over al mijn data, dus kunnen ze daar niet echt iets over zeggen. Het was één van mijn betere prestaties, maar ik kan zeker nog sneller. (glimlacht)”

Plassen in het peloton

Een Duitse journalist is de volgende die zijn microfoon mag aanschakelen en het woord nemen. Hij komt met een erg bijzondere vraag op de proppen. “Wat is nu het beste moment om te plassen tijdens een Tourrit? Hoe pakken jullie dat aan?” Pogacar blijft er bloedserieus onder, maar in menige andere vakjes zitten best wel wat journalisten te gniffelen bij deze vraag. “Plassen in de koers, het is een beetje traditioneel dat je dat doet wanneer de vlucht definitief vertrokken is. Als de gele trui stopt, dan is het ook een goed moment. Dan kan je met hem en zijn helpers terug aansluiting vinden bij het peloton. Sommige jongens doen het vanop de fiets. Ik probeer één of maximaal twee keer per wedstrijd te plassen. Als er meerdere renners stoppen, is het altijd een goed moment. Dan keer je vlot terug. Als je een grote boodschap moet doen, dan heb je het vlaggen. Dat is het signaal dat de benen leeg zijn. Dan is het lastiger om terug te keren.”

Luke kan het niet laten om even zijn mening te geven: “Bedankt voor deze zinvolle inzichten, Tadej.” Diezelfde Duitser pakt vervolgens wel uit met een iets dwingendere vraag. “Jumbo-Visma heeft in de twee laatste bergetappes veel werk opgeknapt, maar jij wist er slim van te profiteren. Denk je dat ze het anders gaan aanpakken?” Pogacar onverstoord: “Ze gaan alles doen om mij te proberen kraken, maar ik ben klaar om al hun tactieken te counteren.”

De laatste vraag in het Engels komt uit Portugal. Daar maakte Joao Almeida – ploegmaat van Pogacar – bekend dat hij volgend jaar zijn zinnen op de Tour zet. De journalist wil graag weten of dat impliceert dat Pogi de Tour skipt en voor de Giro opteert om zich beter te kunnen klaarstomen voor de Olympische Spelen in Parijs? “Dat is een thema dat we binnen acht maanden of zo zullen bespreken. Almeida en ik kunnen ook nog samen naar de Tour, net als Adam (Yates, red.) en ik hier nu ook met twee zijn.” Vervolgens is het de beurt aan de Sloveense journalisten wat inhoudt dat meer dan de helft van de 105 aanwezigen meteen het Zoomvenstertje sluiten. Pogi spreekt zijn landgenoten nog even toe en trekt dan naar de massagetafel.