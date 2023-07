Vandenbroucke start proefproject met ‘casemanagers’ voor chronisch zieken

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt 2,3 miljoen euro vrij voor een proefproject waarbij chronisch zieken die lijden aan MS, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of ALS zich voor hun zorg kunnen laten begeleiden door een ‘casemanager’. Die wordt dan aangesteld door een patiëntenorganisatie om de patiënten in kwestie te helpen met een op maat gemaakt multidisciplinair zorgtraject. Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft maandag het licht op groen gezet voor het proefproject.

“De vraag naar multidisciplinaire zorg, met een geïntegreerde aanpak die ook oog heeft voor het welzijn en de levensdoelen van de patiënt, wordt al langer bepleit door patiëntenorganisaties”, zegt Vandenbroucke. “En gelijk hebben ze. Focussen op goeie zorg, maar ook de kwaliteit van leven: dat is de richting die heel onze zorg uit moet.”

Hij wil zo’n zorgmodel graag verankeren voor verschillende chronische aandoeningen. En dat door patiëntenverenigingen zelf de regie in handen te geven. Concreet investeert hij 2,3 miljoen euro in een proefproject om ervoor te zorgen dat patiëntenorganisaties zelf een casemanager kunnen aanstellen.

Een casemanager is iemand die ondersteunt en de referentiepersoon is voor de patiënt, zijn of haar familie en het zorgteam, legt Vandenbroucke uit. Iemand die de nodige signalen opvangt, helpt vertalen en de patiënt wegwijs maakt, ondersteunt en versterkt. Het gaat om een vertrouwenspersoon die zelf geen zorgverlener is, maar wel heel dicht bij de patiënt staat en altijd onder hoede van de betrokken patiëntenorganisatie handelt.

Het experiment wordt opengesteld voor mensen met MS, Parkinson, Huntington en ALS. De betrokken patiëntenorganisaties kunnen intekenen bij het Riziv, en dat voor een periode van drie jaar.