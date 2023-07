Bioscoop in Maastricht ontruimd, Maastunnel afgesloten voor verkeer

De politie heeft maandagavond een bioscoop vlak over de grens in Maastricht ontruimd vanwege een binnengekomen melding. Daardoor is de Maastunnel afgesloten voor verkeer.

Op dit moment is de omgeving rondom de bioscoop aan de Boschstraat in Maastricht nog altijd afgezet. Agenten houden omstanders op ruime afstand. Het is onduidelijk wat er aan de hand is.

De bioscoop wordt momenteel ontruimd. Omstanders worden opgeroepen om de instructies van de hulpdiensten op te volgen aldus de politie via Twitter. Alle personeel uit de bioscoop zou inmiddels buiten op straat staan, net als personeel en gasten van een nabij gelegen hotel. Ze worden onder begeleiding weggehaald uit het ruim afgezette gebied. Politie is met veel agenten ter plaatse.

De omgeving is ruim afgezet door agenten die zware kogelvrije vesten dragen. Rond 17.45 uur is de brandweer opgeroepen om de politie te assisteren.

