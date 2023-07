Max Verstappen won nu ook de GP in Silverstone, maar de sterren waren Brad Pitt, Lando Norris en Oscar Piastri. Wat doet Hollywood in paddock? Waarom heeft Lando Norris een Vlaamse moeder? En hoe komt het dat na Ferrari, Mercedes en Aston Martin plots McLaren het tweede team is? Onze F1-man Marc Cornelissen blikt terug op een weekend Silverstone.