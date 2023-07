Oscar and the Wolf tikt fans op de vingers: “Hebben jullie nu niets geleerd over waar wij voor staan?”

Oscar and the Wolf heeft zijn eigen fans op de vingers getikt op Instagram. Frontman Max Colombie kan het “serieuze pestgedrag” dat er gaande is, niet appreciëren: “Stop ermee, of ik graaf dieper. En dat wil je niet.”

Colombie post het bericht op zijn Instagram stories. Hij meldt dat hij “serieus pestgedrag” onder de fans heeft ontdekt, en wil dat het meteen stopt. “Hebben jullie niets geleerd van waar Oscar and the Wolf voor staat?”, stelt hij. “Dit gedrag maakt dat ik jullie uit de fanbase wil gooien, maar ik ga dat niet doen. Ik geloof in leren, niet in buitensluiten. Gebruik je verstand, en weet dat ik het niet tolereer. Bij Oscar and the Wolf zorgen we voor elkaar, en laten we elkaar veilig voelen. Stop er nu mee, of ik graaf veel dieper en dat ga je niet leuk vinden.”