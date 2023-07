Hun Wimbledon-avontuur gaat verder: Sander Gillé en Joran Vliegen plaatsen zich voor achtste finales

Het Wimbledon-avontuur van Sander Gillé en Joran Vliegen is nog niet tot een einde gekomen. Onze landgenoten wisten zich maandag te plaatsen voor de achtste finales in het dubbelspel.

In de tweede ronde op het Londense gras haalden de twaalfde reekshoofden het in twee sets van de Monegask Romain Arneodo en de Oostenrijker Sam Weissborn: 7-6 (7/5) en 6-4 na 1 uur en 31 minuten. In de achtste finales wachten de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow.

Vorige maand kwamen Vliegen en Gillé dicht bij een eerste grandslamzege. In de finale van Roland Garros moesten ze met 6-3 en 6-1 de duimen leggen voor de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek.