Amper één maand oud, maar Cas liep drie keer mee in de Kroningsprocessie

Hij is geboren op 2 juni 2023, amper één maand later liep Cas Cavaleri al mee in de Kroningsprocessie in Tongeren. Daarmee was hij de jongste deelnemer. In de draagzak, tegen de borst van zijn mama Karlijn, liep kleine Cas drie keer mee met de groep ‘Het Afscheid’.

Met één maand was Cas Cavaleri de jongste deelnemer van de Kroningsprocessie. Voor voorzitter van het Kroningscomité was zijn deelname extra speciaal: Cas is namelijk zijn kleinzoon. Drie keer trok de kleine telg mee met de ommegang in de draagzak op de borst van mama Karlijn. Zelfs tijdens het avondspel was Cas van de partij. Papa Alessandro stond telkens langs het parcours om indien nodig zijn zoontje over te nemen, maar dat heeft hij uiteindelijk niet moeten doen.

(lees verder onder de foto)

Cas werd geboren op 2 juni, exact één maand voor de eerste Kroningsprocessie. — © rr

Cas is geboren op 2 juni, exact één maand voor de eerste Kroningsprocessie. “We zijn mee gestapt in de groep van Het Afscheid, beter gekend als De Vissers”, vertelt mama Karlijn. “Vorige keer liep ik mee bij de Zingende Maagden, maar ik vind de liedjes van De Vissers zo mooi, vandaar. Alles is heel vlot gegaan onderweg. Het was wel stressen om er telkens weer op tijd te geraken. Maar Cas heeft de hele tijd geslapen. Mensen vroegen me zelfs of het een echte baby was of een pop. (lacht) Zondag hebben we niet meegelopen. Ze voorspelden onweer en het was drukkend warm.” (diro)