Zeker 47.000 Russische soldaten omgekomen in Oekraïne

Bij de oorlog in Oekraïne, die op 24 februari 2022 startte, zijn minstens 47.000 Russische soldaten omgekomen. Dat blijkt uit een analyse van onafhankelijke Russische media. Die baseren zich op het aantal geopende erfenissen en de oversterfte, meldt het onafhankelijke nieuwsmedium Meduza, dat meewerkte aan de analyse, maandag.

In de cijfers zijn de vermiste Russische soldaten en de zwaargewonden niet opgenomen, net als de soldaten die sneuvelden in de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk of soldaten die geen Russisch paspoort hadden.

Op basis van het aantal toegenomen geopende erfenisprocedures schatten de media dat er eind 2022 ongeveer 22.000 soldaten zijn omgekomen en van begin 2023 tot eind mei nog eens 25.000 soldaten. Die gegevens lijken overeen te komen met de oversterfte bij mannen, een cijfer dat gepubliceerd is door statistiekbureau Rosstat, althans voor 2022. De cijfers voor 2023 zullen pas in juni 2024 beschikbaar zijn.

Er zijn geen officiële cijfers over gesneuvelde Russische soldaten. De laatste keer dat het ministerie van Defensie in Moskou toegaf dat er 5.937 eigen soldaten waren omgekomen, was eind september 2022. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk een pak hoger.

Volgens Oekraïne zijn er meer dan 230.000 Russen omgekomen, maar dat cijfer wordt dan weer als een overschatting gezien. Westerse inlichtingendiensten schatten dat er meer dan 100.000 Russische slachtoffers vielen, maar ook voor dat cijfer zijn er geen harde bewijzen.